Spanien: Touristen nehmen für Selfies Delphinbaby aus Meer - Es stirbt danach

Touristen entdeckten an einem Strand in Südspanien ein Delphinbaby im Meer. Daraufhin begannen die Menschen, es immer wieder aus dem Wasser zu nehmen und herumzureichen.



Grund dafür war, dass man mit dem Smartphone Fotos von sich und dem Delphinbaby machen wollte. Kinder könnten dabei versehentlich das Blasloch zugedrückt haben, das der Delphin zum Atmen benötigt.



Als Tierschützer eintrafen, was das Delphinbaby schon gestorben. Die Tierschutzorganisation gab bekannt, dass Delphine sehr anfällig für Stress seien und dieser bei ihnen zu einem Herz-Lungen-Versagen führen könne.