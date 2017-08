Kreta: Eltern wollen Kinder retten und ertrinken selbst

Am gestrigen Dienstagabend kam es zu einer Tragödie an einem Strand auf Kreta nahe der Stadt Rethymno. Ein Elternpaar ertrank bei starkem Wellengang.



Grund für den Tod der beiden Eltern war ein Rettungsversuch. Die beiden hörten wie zwei ihrer vier Kinder aus dem Wasser heraus um Hilfe riefen. Die zwei 35-jährigen Griechen liefen in das Wasser und versuchten ihre Kinder zu retten.



Doch dabei ertrank das Elternpaar. Die beiden Kinder wurden von anderen badenden Personen gerettet. Grund für die Tragödie könnte ein starker Wellengang mit Verwirbelungen des Meerwassers gewesen sein.