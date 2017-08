USA: Frau auf Krücken zieht gelähmte Tante aus brennendem Haus

In Memphis im US-Bundesstaat Tennessee brach in einem Haus ein Feuer aus, in dem sich eine Frau von einer Bein-Operation erholte.



In dem Haus war noch die gelähmte Tante der Frau, die diese daraufhin in einer außergewöhnlichen Rettungsaktion auf Krücken aus dem brennenden Haus zog.



Die 35-Jährige legte die bewegungsunfähige Frau auf einen heruntergerissenen Vorhang und schob sie dann so irgendwie aus dem Haus. In dem Moment als beide die rettenden. Ausgang erreichten, explodierte Sauerstoffflasche im Schlafzimmer der Tante und das Haus ist nur noch Trümmer.