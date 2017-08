IAA 2017: Diese Autobauer haben abgesagt

In weniger als einem Monat ist es soweit: Die internationale Automobil Ausstellung in Frankfurt geht in die nächste Runde.



Dieses Jahr geht die IAA jedoch mit einem bitteren Beigeschmack einher, denn: Es haben bereits elf wichtige Autobauer abgesagt. Volvo, DS, Jeep, Tesla, Infiniti, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Nissan, Mitsubishi und auch Rolls-Royce werden bei der IAA 2017 nicht mit dabei sein.



Der Autokonzern Tesla begründet dies folgendermaßen: "Wir prüfen jede Veranstaltung darauf, ob sie die bestmögliche Möglichkeit bietet, mit den Kunden in Kontakt zu treten."