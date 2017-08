Mit Tinder zum Bundeskanzler: diese App entscheidet über Merkel oder Schulz

Am 24.September ist Bundestagswahl. Dann entscheidet sich nicht nur, welche Partei in den Bundestag zieht und dort die meisten Stimmen bekommt, sondern auch, wer Bundeskanzler wird, beziehungsweise bleibt.



Je nachdem ob man nun mit Angela Merkels oder Martin Schulzs Politik, also mit der Einstellung von CDU/CSU oder SPD (oder gar einer anderen Partei ist), übereinstimmt, macht man sein Kreuzchen.



Doch was ist, wenn man sich noch gar nicht entschieden hat, wen man wählen soll. Eine App, ganz im Stil von Tinder, soll nun helfen. So werden politische Thesen eingeblendet. Je nachdem ob man damit übereinstimmt oder ablehnt, wischt man in der App nach links oder rechts und findet sein "Match"!