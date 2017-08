Donald Trump droht Venezuela mit Militärschlag

US-Präsident Donald Trump droht Venezuela mit militärischen Reaktionen. Es gebe mehrere Möglichkeiten, "darunter eine militärische Option, falls nötig", äußerte Trump in New Jersey.



Nordkorea hatte Trump vor kurzem erst gedroht, die US-Waffen seien "geladen und entsichert". Die Drohung gegen Venezuela blieb hingegen vage.



Zuletzt hatten die USA mit wirtschaftlichen Sanktionen auf die Staatskrise in Venezuela reagiert und die US-Konten von Präsident Maduro gesperrt.