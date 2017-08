"Soldado" soll "Sicario"wie eine Komödie aussehen lassen

Denis Villeneuve wird bei der Fortsetzung von Sicario nicht mehr Regie führen. Den Posten wird der Italiener Stefano Sollima (Gomorrha) übernehmen. Das Drehbuch stammt aber wieder von Taylor Sheridan - und soll es in sich haben.



So sei eine Bedingung an das Studio gewesen, sich nicht in den Schreibprozess einzumischen. Das Ergebnis habe die Verantwortlichen zunächst geschockt. "Soldado" soll seinen brutalen Vorgänger wie eine Komödie aussehen lassen.



Der Film befindet sich momentan in der Postproduktion. Mit an Bord sind die Schauspieler Benicio Del Toro und Josh Brolin, die ihre Rollen aus "Sicario" fortsetzen.