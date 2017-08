Sperren der verlorenen EC-Karte (girocard) reicht nicht

Es ist immer ärgerlich, wenn man sein Portemonnaie verliert oder geklaut bekommt. Ein wichtiger Schritt ist dann seine Bank- und Kreditkarten sperren zu lassen. Dies geht zeitlich begrenzt mithilfe des Sperrnotrufs 116 116 (aus dem Ausland 0049 vorwählen).



Man sollte sich zur dauerhaften Sperrung mit seiner Bank in Verbindung setzen und den Verlust bei der Polizei melden. Denn nun wird KUNO aktiv. KUNO ist die Abkürzung für "Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen".



Nur so werden auch Lastschriften, also Zahlungen mit Unterschrift, gesperrt. Ansonsten werden nur die Zahlungen mit PIN verweigert. Für Kreditkarten gilt dies nicht, diese werden immer komplett gesperrt.