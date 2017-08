Messerstecher von Hamburg bedauert, nicht mehr Menschen getötet zu haben!

Der 26-jährige Palästinenser, der Ende Juli in Hamburg- Barmbek Passanten mit einem Messer attackierte und einen Mann getötet hatte, wollte offenbar einen Angriff mit einem Lastwagen oder Auto verüben. Dies sagte Ahmad A. in einer Vernehmung durch das Hamburger Landeskriminalamt.



Er gab zu, er habe so viele "Christen und Jugendliche" wie möglich töten wollen. Weiter erklärte er, er habe nicht im Auftrag des IS gehandelt.



Erst am Mittwoch vor der Tat habe er sich zu einer streng-religiösen Lebensweise entschieden. Zwei Tage später habe ihn eine Predigt ergriffen, die er in der "As-Sahaba-Moschee" gehört habe, die unmittelbar neben dem späteren Tatort liegt.