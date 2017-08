Disney-Produktionen künftig nicht mehr bei Netflix

Das Disney-Unternehmen hat seinen Vertrag mit Netflix gekündigt. Das Gerücht, Disney wolle den Streamingdienst kaufen hat sich damit als falsch heraus gestellt. Stattdessen geht man in direkte Konkurrenz.



Ab 2019 will man mit einem eigenen Dienst an den Start gehen. Was mit den Titeln von Lucasfilm und den Marvel Studios passiert, ist noch nicht entschieden.



Der neue Video-on-demand-Dienst soll alle Pixar- und Disney-Produktionen anbieten.