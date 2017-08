München: Syrischer Flüchtling schützt Frau vor sexuellem Übergriff

Vor ungefähr drei Jahren kam Sleman Mohammed zusammen mit seiner Frau nach Deutschland, da sie vor dem Krieg in Syrien fliehen mussten. Vor einem Jahr hat sich der Flüchtling nun als Held erwiesen, da er eine junge Münchnerin vor einem Sexualtäter beschützte.



An einem U-Bahnsteig wurde die Frau abends von einem Mann mit Gewalt gegen ein Treppengeländer gedrückt und heftig begrapscht. Mohammed riss daraufhin den Angreifer weg und stellte sich schützend vor die Frau. Der Täter flüchtete schließlich.



Mohammed begleitete die Münchnerin, die ohne seine Hilfe wohl vergewaltigt worden wäre, noch bis zu ihrer Haustür. Am vergangenen Dienstag wurde der Flüchtling deswegen von der Polizei für seine "heldenhafte" Tat mit einer Medaille ausgezeichnet.