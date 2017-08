Google-Memo: Frauen waren die ersten Programmierer und Software-Entwickler

Vor Kurzem sorgte ein sexistisches Memo eines Google-Mitarbeiters für Aufregung, da er behauptete, dass Frauen schlechter in Technik sind, was seiner Meinung nach biologische Gründe hätte. Die Geschichte zeigt allerdings, dass Frauen früher in der Technik-Branche tätig waren als Männer.



Denn Frauen haben das Programmieren erfunden und waren die ersten Software-Entwickler. Ada Lovelace zum Beispiel schrieb den allerersten Computer-Algorithmus. Grace Hopper hatte den Grundstein für die erste Programmiersprache gelegt und Margaret Hamilton war für die Software der Apollo-Missionen verantwortlich und hat Software-Engineering geprägt.



Programmieren wurde damals als repetitive, glanzlose "Frauenarbeit" angesehen, bis es sich in ein lukratives Feld entwickelte. Dann sollten Frauen Männern das Programmieren beibringen, ihre eigenen Erfolge wurden aber unter den Teppich gekehrt und sie wurden schließlich aus dem Feld verbannt.