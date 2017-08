Venezuela: Schüsse am Flughafen in Caracas - Ein Mann stirbt

Am gestrigen Dienstag lief ein Mann durch den Flughafen von Caracas in Venezuela und schoss auf eine Gruppe Menschen. Danach flüchtete er. Dies zeigt die Aufnahme einer Überwachungskamera.



Ein Mann wurde tödlich getroffen und starb. Er war ein Anwalt aus der Dominikanischen Republik, der in den Westen Venezuelas reisen wollte. Das Motiv des Täters ist noch unklar.



Erst vergangenes Jahr war ein Reisender aus Ägypten vor diesem Flughafen erschossen worden. In der letzten Zeit wurden mehrere Überfälle auf Reisende im Flughafen begangen.