Leipzig: Mann attackiert Frau mit Messer und verletzt sie schwer

Am gestrigen frühen Dienstagabend kam es zu einer Messerattacke in der Nähe des Hauptbahnhofes in Leipzig.



Ein 28-Jähriger stach wohl völlig unvermittelt mit einem Küchenmesser auf eine Frau ein. Das 56-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen an der Schulter und auch im Armbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Das Motiv des Täters scheint noch unklar zu sein. Er konnte von der Polizei in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.