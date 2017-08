Studie: Veganer haben größeres Risiko depressiv zu werden

Laut einer Studie der Bristol University haben Veganer ein größeres Risiko an Depressionen zu erkranken.



Ein Grund liegt in einem Vitamin-B12-Mangel, der eine fleischlose Ernährung hervorbringt. Zusammen mit diesem haben Veganer wegen häufigem Nuss-Verzehr einen erhöhten Omega-6-Fettsäure-Wert, was ebenfalls die Botenstoffe im Gehirn verändert.



Auch sojareiche Kost und der Verzicht auf Fisch führt laut den Forschern zu einem Anstieg von depressiven Symptomen.