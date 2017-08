Studie: Atheisten wird weniger Moral als Gläubigen unterstellt

Laut einer Studie von Psychologen um Will Gervais von der University of Kentucky werden Atheisten weniger Moral zugetraut als Gläubigen.



Nichtgläubige verdächtig man zudem eher, ein brutales Verbrechen begehen zu können als religiöse Menschen.



In allen 13 Ländern, in denen die Wissenschaftler fragten, ob ein Täter in einem Fall ein Lehrer oder ein Lehrer und Atheist sei, entschied sich die Mehrheit für letzteres. Sogar in säkular geprägten Ländern wie Australien, China oder Neuseeland misstrauten die Menschen den Atheisten moralisch.