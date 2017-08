Sexismus - Internet Konzern Google entlässt Mitarbeiter

Ein Google-Mitarbeiter, der in einem internen Papier die Meinung vertrat, Frauen seien biologisch weniger für Erfolg in der Technik-Industrie geeignet, ist von dem Internet Konzern gefeuert worden.



Er bestätigte seine Entlassung weil er an "Geschlechterklischees festgehalten habe".



Während sich laut Medienberichten viele Mitarbeiter in Foren empört bis fassungslos äußerten und den Text als Ansammlung sexistischer Stereotypen kritisierten, bekam der Autor auch Zuspruch in Teilen der Belegschaft.