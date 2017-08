Norwegen: Öffentlich-Rechtlicher Sender sucht Freiwillige für Amateur-Pornos

In Norwegen castet derzeit der öffentlich-rechtlicher Fernsehsender NRK Paare zwischen 18 und 35 Jahren, die vor der Kamera Sex haben wollen.



Die Amateur-Pornos sollen in der Aufklärungssendung "Line fikser kroppen" gezeigt werden, mit dem Ziel, Teenagern zu zeigen, wie Sex in der Realität sei.



"Nur operativ verbesserte Körper in überchoreografierten Sexszenen zu zeigen, schafft falsche Hoffnungen und Verwirrung", so der zuständige Redakteur Håkon Moslet.