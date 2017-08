Berlin: Mann tritt trotz herbeigeeilten Passanten unbeirrt auf Nigerianer ein

In Berlin trat ein bisher Unbekannter auf einen am Boden liegenden Nigerianer ein und ließ sich auch nicht von herbeigeeilten Passanten stoppen.



Das 27-jährige Opfer wurde von dem Mann zunächst rassistisch beleidigt, dann schlug er auf ihn ein: Als dieser am Boden lag, trat er ihm mehrfach gegen den Kopf. Erst als eine Frau per Handy die Polizei rief, ließ er von seinem Opfer ab und floh.



Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, man geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Der Nigerianer wurde ins Krankenhaus gebracht.