Forscher: Auch dünne Menschen können Diabetes bekommen

Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD) aus Tübingen haben herausgefunden, dass schlanke Menschen nicht automatisch gesund sind. Knapp jeder Fünfte, der dünn ist, hätte einen geschädigten Stoffwechsel.



Nach den Forschern seien vor allem diejenigen schlanke Menschen von Diabetes gefährdet, die nur wenig Fett an den Beinen haben. Andere Hinweise seien noch Bluthochdruck, zu niedriges HDL-Cholesterin, Fettablagerungen an den inneren Organen oder eine Fettstoffwechselstörung.



"Die Ergebnisse zeigen, dass Typ-2-Diabetes eine sehr heterogene Erkrankung ist", so Baptist Gallwitz, Ex-Präsident der Deutschen Diabetes-Gesellschaft. Er fügt dennoch hinzu: "Krankhaftes Übergewicht ist immer noch der größte Risikofaktor für Diabetes."