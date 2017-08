München: Zoo-Tiere wegen vieler Feiern an Isar samt Grill-Duft panisch

In München wird die Isar im Sommer zur Party-Meile und es steigt eine laute Grill-Feier nach der anderen.



Die Tiere im nahegelegenen Zoo macht dies panisch, denn sie wittern wegen des Grill-Rauches und Dufts eine Gefahr, können jedoch nicht fliehen.



Das städtische Baureferat reagierte und stellte unterhalb der Thalkirchner Brücke detaillierte Hinweisschilder auf. "An Straßenlärm sind die Tiere gewöhnt, aber nicht an das Gewummere von Technopartys bis nachts um vier", so Tierpark-Chef Rasem Baban.