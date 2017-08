2. Fußball-Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gewinnt bei SpVgg Greuther Fürth

Der DSC Arminia Bielefeld gewinnt sein zweites Spiel in Folge. Bei der SpVgg Greuther Fürth gewannen die Ostwestfalen mit 2:1. Die Tore für die Bielefelder schossen Staude und Klos (Foulelfmeter), für die Fürther Hausherren traf Omladic. Staude brachte den DSC mit einem Flugkopfball in Führung (38.)



Vier Minuten später gab es einen Foulelfmeter für die Arminia, den Klos verwandelte (42.). Kurz darauf schoss Gjasula auf das Bielefelder Gehäuse, doch Torhüter Ortega hielt den Ball fest und bewahrte den Zwei-Tore-Vorsprung des DSC. In der zweiten Halbzeit konnte Fürth nicht das Kommando übernehmen



Mit der Einwechslung des vom Karlsruher SC gekommenen Torres wurde die SpVgg stärker und kam durch Omladic zum Anschlusstreffer (72.). Es änderte jedoch nichts am Sieg der Gäste vom DSC Arminia Bielefeld. Es ist der beste Saisonstart des DSC seit 10 Jahren und der zweite Sieg im zweiten Spiel.