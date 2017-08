Berlin: Hoffest und Ausstellung gegen Rechts und die AfD

Am vergangenen Samstag hat das Wohnprojekt "Wilma19" in Berlin Lichtenberg ein Hoffest gegen die AfD und generell gegen rechte Gesinnung veranstaltet.



Begleitet wurde das Fest von einer Ausstellung der "Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" (VVN-BdA), die Hochglanzplakate angefertigt hatte. Sie informierte über viele Problemfelder der rechtspopulistischen Partei wie Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Neoliberalismus und Rassismus.



Die dort Anwesenden hatten wahrscheinlich keine Aufklärung nötig, aber die Ausstellung kann auch von Vereinen, Schulen sowie von Betrieben und anderen Organisationen in ganz Deutschland ausgeliehen werden.