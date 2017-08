Hitzewarnungen: Temperaturen in Europa können bis zu 40 Grad erreichen

Die Behörden in elf europäischen Ländern haben ihre Einwohner vor einer extremen Hitzewelle gewarnt, denn es können Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht werden.



Besonders betroffen davon sind die Schweiz, Italien, Ungarn, Polen, Rumänien, Kroatien und Serbien. Damit wäre es in Europa so heiß wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr.



Den Betroffenen wird geraten, sich drinnen aufzuhalten, längere Reisen zu vermeiden und genug zu trinken. In Rumänien und Polen ist jeweils ein Mensch schon wegen der großen Hitze gestorben.