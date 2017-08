Türkei: Präsident Erdogan ordnet Dresscode für Angeklagte vor Gericht an

Terrorverdächtige und mutmaßliche Putschisten sollen bei Prozessen in der Türkei künftig vor Gericht eine Einheitskleidung tragen.



Angeklagte im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch von 2016 müssen vor Gericht einen braunen Overall anziehen, Terrorverdächtige Jacke und Hose, kündigte Präsident Erdogan an.



Erdogan reagierte damit auf einen Vorfall vor drei Wochen, als ein mutmaßlicher Putschist vor Gericht ein T-Shirt mit der Aufschrift "Hero" trug.