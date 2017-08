Ronaldos Aussage vor Gericht: Wird er Spanien verlassen?

Dem Superstar von Real Madrid, Cristiano Ronaldo, wird von der spanischen Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Steuern in Höhe von 14,7 Millionen Euro hinterzogen zu haben.



90 Minuten durfte er sich nun vor der Richterin äußern und einige Aussagen klingen ganz danach als wolle er Spanien verlassen. "In England hatte ich nie diese Probleme. Das ist der Grund, warum ich dorthin zurück möchte", sagte er beispielsweise.



Auch erklärte er, dass er sowohl in England als auch in Spanien immer seine Steuern gezahlt habe. Da er in seiner Position sowieso nichts verheimlichen könne, wäre es lächerlich Steuern zu hinterziehen.