Sind unsere Lebensmittel tatsächlich so wenig wert?

Jetzt haben wir also giftbelastete Eier, nach Gammelfleisch, Rinderwahnsinn, Vogelgrippe, und Dioxin-Skandalen. Zwar sind Skandale eher die Ausnahme als die Regel, trotzdem gehen Lebensmittel-Produzenten mit Lebewesen und der Umwelt oft sehr fragwürdig, am Rande der Legalität um.



Wie immer wird uns von den Politikern lückenlose Aufklärung und Verschärfung der Kontrollen versprochen. Irgendwann aber ist alles wieder in der Versenkung verschwunden, spätestens in ein paar Wochen redet bzw, schreibt niemand mehr darüber.



Kriminelle Machenschaften sind auch in der Öko-Branche an der Tagesordnung. Händler liefern sich einen brutalen Wettbewerb um die billigsten Preise, das sogenannte "Aldi-Prinzip". In Deutschland sind die Preise so günstig wie kaum in einem anderen Land in Europa.