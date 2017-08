Parlamentarische Bundestag-Demokratie in 360-Grad-Optik

Nun kann man mit Computer, Tablet oder Smartphone per Mausklick, Politik aus allen Perspektiven, mittels 360 Grad-Optik vom Bundestag aus Berlin zu genießen.



Ermöglicht wird das durch das Online-Modul: Bundestag360.phoenix.de, mit dem man einen 360 Grad Rundum-Blick hat. Auch eine für Virtuelle Realität (VR) optimierte Ansicht wird angeboten, so dass man intuitiv die Umgebung erkunden kann.



Am Montag, dem 7. August 2017 wird das Multimediaprojekt gelauncht und man kann auch hinter die Kulissen gucken. Historische Debatten sind auch zu finden, z.B. über das erste Bundeswehr-Mandat für die deutsche Beteiligung am Afghanistan-Einsatz 2001.