Forscher überrascht - KI kommuniziert in eigener Sprache

Forscher bei Facebook waren total überrascht, als die beiden Bots Bob und Alice, der ihnen gelernten Sprache Englisch entsagen und stattdessen in einer selbst-kreierten Sprache miteinander kommunizierten.



Die künstliche Intelligenz wandelte ihr unlogisch erscheinenden Begriffe selbstständig ab und ersetzte sie durch ein ihr logisch erscheinendes Satzgefüge wie "I can i i everything else" fragte Bob, woraufhin Alice mit "balls have zero to me to me to me..." die Frage beantwortete.



Die Forscher wollten eigentlich Bots entwickeln, die mit Menschen kommunizieren können, doch mit der selbst abgewandelten Sprache der KI sei das nicht machbar. Sie mussten sich auch eingestehen, dass sie der KI-Konversationen nicht mehr logisch folgen konnten.