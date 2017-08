Liam Gallagher bricht Konzert nach nur vier Songs ab

Liam Gallaghers Auftritt beim diesjährigen Lollapalooza-Festival in New York verärgerte viele seiner Fans. Nur nur vier Songs und etwa 20 Minuten war das Konzert bereit wieder beendet.



Gallagher verließ ohne Begründung die Bühne und kam nicht mehr zurück. Fans reagierten mit erbosten Sprechchören.



Später versuchte er sich auf Twitter zu rechfertigen: "had a difficult gig last night which fucked my voice."