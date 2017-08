Hitzewelle in Rom, Wasser ist bald alle

In Rom gehen 44 Prozent des Trinkwassers verloren, wegen undichter Leitungen. Die Stadt schloss bereits einen Teil der berühmten "nasoni" (Großnasen), öffentlichen Trinkbrunnen, die überall in der Stadt zu finden sind.



Römische Politiker warnen vor einer drohenden Umweltkatastrophe am Lago di Bracciano und Schuld daran sei die römische Bürgermeisterin Raggi sagen Umweltschützer, sie tut nicht genug, um das Leitungsnetz zu erneuern.



400 000 Römer werden mit Wasser von dem Bracciano-See versorgt, dessen Pegel bereits stark gesunken ist. Man wollte das Wasser schon 8 Stunden am Tag abschalten, das konnte aber verhindert werden. Derweil sollen die Temperaturen in Rom auf 41 Grad steigen.