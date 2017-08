Tunesien stärkt die Frauenrechte

Frauen sollen in Tunesien besser geschützt sein, beschloss das tunesische Parlament und hat ein umfassendes Gesetz zum Schutz der Frauen verabschiedet.



Es gilt damit als erstes Land in der arabischen Welt welches Frauen mehr Rechte einräumt. Für Vergewaltigung in der Ehe, sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit, sind künftig Haftstrafen vorgesehen, ebenso für Lohndiskriminierung.



Auch die "Wiedergutmachungshochzeit", die Straffreiheit verspricht, wenn der Vergewaltiger die Frau danach ehelicht wird, wenn das Gesetz 2018 in Kraft tritt, abgeschafft. Das Gesetz gilt als mögliche Signalwirkung für andere arabische Länder.