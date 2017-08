FC Bayern gegen Borussia Dortmund: jetzt geht die Sportwettensaison wieder los

Nicht nur die Bundesliga-Teams kämpfen ab der kommenden Woche wieder um Punkte in der Bundesliga. Auch die diversen Sportwettenanbieter kämpfen um Nutzer mit Beginn der neuen Saison.



Doch solch Seiten gibt es wie Sand am mehr, weshalb sich die Buchmacher immer neue Tricks einfallen lassen, um Kunden zu werben.



So schenken diverse Anbieter neuen Anmeldungen Geld oder verdoppeln den Einsatz der Kunden einfach. So erhofft man, mehr Kunden auf ihre Seiten zu locken.