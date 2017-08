USA: Erbgut erstmals bei menschlichem Embryo instandgesetzt

Forschern in den USA ist es erstmals gelungen das Genom eines Lebewesen mit einer Erbgut Schere (CRISPR-Cas9-Methode) zu reparieren.



Die Genome Editing genannte Technik, ist ein Meilenstein in der Medizin und wird sie revolutionieren. Zu den Anwendungsmöglichkeiten zählen u.a. auch Gen Krankheiten wie Mukoviszidose oder Sichelzellenanämie.



Dabei wird ein defektes oder krankes Gen in einer Zelle mit einer Schere abgetrennt bzw. gegen ein gesundes Gen ausgetauscht.