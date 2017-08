München: 89-Jähriger angezeigt, weil ihm Badehose verrutschte

In München muss sich derzeit ein 89-Jähriger wegen exhibitionistischen Handlungen in einem Schwimmbad vor Gericht verantworten.



Der Rentner hatte sich an den Massagedüsen die Pobacken massiert, da ihn der Ischias-Nerv quält: Dabei rutschte ihm die Badehose weg und ein weiblicher Badegast zeigte ihn an.



Als die Frau von der Polizei das Alter des angeblichen Täters erfuhr, hzog sie ihren Strafantrag zurück, aber die Staatsanwaltschaft bestand auf der Strafverfolgung. Inzwischen wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 500 Euro eingestellt.