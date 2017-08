Nintendos SNES Classic vorbestellungen noch im August

Nach der Ankündigung der SNES Classic und einem anvisierten Verkaufsstart am 29. September, hat Nintendo nun auf Facebook mitgeteilt, dass es noch im August möglich sein wird, die Konsole vorzubestellen. Für all jene, welche die Kiste unbedingt haben wollen, mit Sicherheit die beste Option.



Denn auch wenn Nintendo versprochen, deutlich mehr Geräte zu produzieren als noch von der NES Classic Edition, garantiert der Hersteller die Fertigung nur bis Ende 2017 ohne Angabe von Stückzahlen.



Herzrasen bei Fans hatte in den USA bereits der Wallmart ausgelöst. Nach der Ankündigung der Konsole hatte man mehr oder weniger sofort Vorbestellungen angenommen, diese jedoch schnell wieder storniert und einen technischen Fehler für die offenbar verfrühte Aktion verantwortlich gemacht.