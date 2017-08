Südjütländische Schwarzbrot-Torte selbstgemacht

Schwarzbrot mal anders genießen? Im dänischen Sonderburg bereitet Brian Bojsen eine fruchtige Schwarzbrot-Torte zu, die ganz neue Geschmackserlebnisse bietet!



Nur zwei Stunden Autofahrt von Hamburg entfernt befindet sich Südjütland. Eine beliebte dänische Urlaubsregion zwischen Nordsee und Ostsee.



In Sonderburg besucht Brian Bojsen "Det Sønderjyske Køkken" - ein gemütliches Café, in dem traditionelle südjütländische Speisen serviert werden. Hier zaubert er eine fruchtige Schwarzbrot-Torte aus frischen Zutaten, die in der Region einen echten Kultstatus genießt.