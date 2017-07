China: Apple entfernt VPN-Programme aus dem App Store

Zu den betroffenen Programmen gehören zum Beispiel ExpressVPN und Star VPN. Die Software-Unternehmen wurden von Apple per Mail über den Schritt informiert, die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Apps gegen die lokalen App-Store-Regeln verstoßen würden.



Die Entwickler wurden von Apple vor vollendete Tatsachen gestellt und erst nach dem Offline nehmen benachrichtigt. Apple begründet den Schritt, dass derartige Apps von der chinesischen Regierung zertifiziert werden müssten. Wenn diese Lizenz nicht vorliege, müsse Apple löschen.



China ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Apple, auch wenn der Boom im Reich der Mitte sich inzwischen abgekühlt. Apple folgt den Vorgaben der Regierung, denn so wurde erst kürzlich das erste eigene Rechenzentrum vor Ort eröffnet, in dem Kundendaten gespeichert werden.