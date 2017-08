Stuttgart: Bitterer Aushang an Vermieter spricht Suchenden aus der Seele

Ein Aushang von Wohnungssuchenden in Stuttgart an Vermieter sorgt derzeit für Diskussionen und spricht anderen Mietern aus der Seele.



In dem bitteren Schreiben heißt es: "Du kannst Dir deine Schuhschachtel für 20 Euro den Quadratmeter in Deine Halbhöhenlagen-Breuningerstammkunden-Gelfrisur schmieren. Ihr könnt mich mal. Ich geh zurück auf die Alb".



Er sei fertig mit dem Suchen, so der frustrierte Schreiber, der die frustrierenden Erfahrungen vieler Wohnungssuchenden in Großstädten und Ballungsräumen teilt.