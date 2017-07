Niederländische Bahn spricht Fahrgäste nicht mehr mit "Damen und Herren" an

Die niederländische Bahn ändert die Begrüßung für ihre Fahrgäste: "Dames en Heren" ("Damen und Herren") wird demzufolge nicht mehr zu hören sein.



In einer Mitteilung heißt es: "´Liebe Damen und Herren, Jungen und Mädchen, LGBTQIAer und alle mit gültigem Fahrausweis´ - wir finden das etwas lang. Und doch finden wir es wichtig, dass sich jeder bei uns willkommen fühlt." Daher wolle man ab nur noch "Beste reizigers" sagen, also "Liebe Reisende".



Die Bahn möchte alle Reisenden ansprechen und niemanden von der Begrüßung ausschließen, so ihre Begründung.