Über dem Atlantik: Frau gebärt Baby auf Flug

Eine Frau hat auf einem Flug von Bogota in Kolumbien nach Frankfurt am Main hat eine Frau ein Baby zur Welt gebracht. An Bord befanden sich auch drei Ärzte, welche die Frau bei der Geburt unterstützten.



Bei einem Zwischenstopp in Manchester (England) wurden die Mutter und der Junge dann in ein Krankenhaus gebracht. Ihnen geht es gut.



Als Geburtsort werden nun wahrscheinlich die Koordinaten in der Geburtsurkunde eingetragen. Die Frau gebar das Baby über dem Atlantik.