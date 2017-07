USA: Künstliche Befruchtung ermöglicht Vaterschaft eines toten Polizisten

Der New Yorker Polizist WenJian Liu wurde im Jahr 2014 im Dienst erschossen. Kurze Zeit vor dem Vorfall heiratete er seine Freundin und ließ seine Samenflüssigkeit konservieren.



Nun ließ sich die Witwe mit der Samenflüssigkeit künstlich befruchten. Am gestrigen Dienstag brachte die Frau nun ein gesundes Mädchen zur Welt.



WenJian Liu wurde nur 32 Jahre alt. Er und ein Kollege wurden aus dem Hinterhalt von einem Mann erschossen. Der Fall erregte in den USA große Aufmerksamkeit.