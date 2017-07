Psychologe zu Wahlkampf: Deutsche leben in "Auenland" und blenden Probleme aus

Laut dem Psychologen Stephan Grünewald wird der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in der Bundestagswahl keine Chance gegen Kanzlerin Angela Merkel haben.



Schulz spreche Probleme im Land an, doch die Deutschen blenden diese lieber aus, so der Forscher: Dies habe eine Studie gezeigt, die er durchführte. Den Deutschen gehe es ziemlich gut, es bestehe kein Interesse an einem Politikwechsel.



"Die Deutschen wollen ihr Auenland so lange wie möglich erhalten", so Grünewald: "Dafür steht Angela Merkel. Sie verspricht, dass es uns weiterhin gut geht. Aufbruch, Visionen oder Revisionen werden nicht mit der Kanzlerin verbunden"