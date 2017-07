AfD und Frauke Petry schocken mit fragwürdiger Wahlwerbung

Nach einer kurzen Babypause ist AfD-Chefin Frauke Petry wieder da. Nun will man bei der Bundestagswahl in den Bundestag einziehen.



Und da ist der rechtspopulistischen AfD wohl jedes Mittel recht. Denn auf einem aktuellen Wahlplakat sieht man Frauke Petry mit ihrem neugeborenen Sohn.



Dazu der Leitspruch: "Und was ist Ihr Grund, für Deutschland zu kämpfen?", was dem Plakat einen weiteren bitteren Nebengeschmack gibt.