Wien: Touristen belauschen arabisches Gespräch über Bombe in U-Bahn

Zwei Touristen haben bei der Polizei gemeldet, in der U-Bahn ein arabisches Gespräch zweier Männer über eine Bombe in der U-Bahn mitgehört zu haben.



Einer soll gesagt haben, er habe "die Bombe auf fünf Minuten" gestellt und beide hatten einen verdächtig scheinenden Koffer bei sich.



Per Fotos aus einer Überwachungskamera wird nun nach den Männern gefahndet.