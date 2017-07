China: Autodieb überrascht Besitzer beim Sex in Wagen

In der chinesischen Stadt Wu´an entdeckte ein Dieb einen unbeaufsichtigen Wagen in einer Einfahrt und wollte diesen stehlen.



Als er die Tür öffnete, überraschte er jedoch den Besitzer beim Sex im Auto.



Mit der Hose in den Kniekehlen hängend verfolgte der Autobesitzer den Dieb, erwischte ihn jedoch nicht mehr. Der kuriose Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.