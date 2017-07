Serbien: Techniker setzt versehentlich Luftraumüberwachung außer Kraft

Die Luftraumüberwachung Serbiens, die auch für Montenegro zuständig ist, war am 10. Juli für eine Stunde außer Betrieb.



Ein Techniker sorgte versehentlich dafür, dass 120 Flugzeuge umgeleitet werden mussten.



Medien hatten nach dem Vorfall berichtet, doch die Angelegenheit wurde abgestritten. Nun wird klar, dass der Fall eingetreten war wie in einem Bericht der Behörde an Staatschef Aleksandar Vucic und Ministerpräsidentin Ana Brnabic nachzulesen ist.