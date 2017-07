Hamburg: Massenschlägerei im Flüchtlingsheim - Polizist gibt Warnschuss ab

Mit einem Warnschuss hat ein Polizist einer Massenschlägerei in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft Einhalt geboten. In dem Heim waren ein tschetschenischer Junge und ein Mädchen aus Syrien in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dann mischten sich die Väter ein und gerieten aneinander.



Der Vater des Jungen verließ das Heim und kam mit 30 bis 40, mit Schlagwerkzeugen Bewaffneten zurück. Es entwickelte sich eine Schlägerei.



Ein Beamter schoss und beruhigte so die Lage. Die Täter flüchteten. Fünf Syrer, darunter eine 15-Jährige wurden verletzt.