Münchner Amoklauf: Am Jahrestag wird Opfern gedacht und Mahnmal übergeben

Am heutigen 22. Juli jährt sich zum ersten Mal der Attentat in München. Ein 18-Jähriger hatte vor einem Jahr am OEZ um sich geschossen und dabei neun Menschen und sich selbst getötet.



Der Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, kein Gesicht und kein Name dürfte je in Vergessenheit geraten, dieser Tag und dieser Ort seien mit unerträglichen Erinnerungen verbunden.



Vor dem OEZ wird nun ein Mahnmal der Öffentlichkeit übergeben. Auf dem Mahnmal sind die Bilder und Namen der Opfer zu sehen. Es besteht aus einem Baum, der von einem Ring umfasst wird.