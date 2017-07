Chester Bennington: Neue Informationen über seinen Selbstmord

Der 41-jährige Sänger der Band Linkin Park, Chester Bennington, hatte sich das Leben genommen.



Am Donnerstag morgen war er von einem Angestellten in seinem Haus gefunden worden. Nun liegen erste rechtsmedizinische Informationen vor. Man gab bekannt, dass Bennington sich an seiner Schlafzimmertür erhängt hatte.



Im Schlafzimmer fand man eine halb leere Flasche mit Alkohol. Ein Abschiedsbrief war demgegenüber nicht gefunden worden. Bennington hatte bereits als Jugendlicher Probleme mit Alkohol und Drogen.